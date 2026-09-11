{"_id":"6aa3c0f36c14cbd4a20b50f5","slug":"video-businesses-shift-from-trucks-to-rail-297-lakh-tonnes-of-goods-transported-in-august-agra-up-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अगस्त में 125 रैक से पहुंचा 2.97 लाख टन माल, कारोबारियों का ट्रकों से रेल की ओर बढ़ा रुझान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। कारोबारियों की माल ढुलाई के लिए सिर्फ ट्रकों और सड़क मार्ग पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो रही है। बड़ी मात्रा में माल को एक साथ और लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए रेल का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसका अंदाजा आगरा मंडल में अगस्त के माल लदान के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। अगस्त में 125 रैक के जरिए 2,97,526 मीट्रिक टन माल का परिवहन किया गया। लगातार रैक के जरिए माल भेजे जाने से कारोबारियों के बीच रेल परिवहन को लेकर दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है।

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