{"_id":"6abd54712ee2ae89be01ec00","slug":"video-brothers-clash-over-land-division-four-injured-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जमीन के बंटवारे को भाइयों में मारपीट, चार घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के फतेहाबाद के थाना डौकी क्षेत्र में सोमवार शाम जमीन के बंटवारे को दो सगे भाइयों में विवाद हो गया। गाली-गलौज के बाद दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चल गए। मारपीट में दोनों पक्षों से चार लोग घायल हो गए। कस्बा डौकी निवासी जगदीश पुत्र मावशीराम के छोटे भाई की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। बताया गया है कि उनकी जमीन के हिस्से के बंटवारे को लेकर सोमवार शाम जगदीश और उनके बड़े भाई दीवान सिंह के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में जगदीश पक्ष से उनकी पत्नी मिथलेश और पुत्र कोमल तथा दूसरे पक्ष से दीवान सिंह और उनकी पत्नी कमलेश घायल हो गईं। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया जमीन के बंटवारे के विवाद में दो भाइयों के बीच मारपीट हुई है। घायलों को मेडिकल के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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