VIDEO: ब्रिक्स देशों के चीफ जस्टिस का प्रतिनिधिमंडल देखेगा ताज और लाल किला

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आगरा। भारत की अध्यक्षता में 4 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित हो रहे ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम के तहत एक अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल 6 सितंबर को आगरा आएगा। इसमें रूस, चीन, यूएई, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया सहित 10 से अधिक सहभागी देशों के मुख्य न्यायाधीशों एवं वरिष्ठ जजों का 65 सदस्यीय दल ताजमहल और आगरा किला को निहारेगा।

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