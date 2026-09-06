आगरा में माैसम हुआ सुहाना: सुबह से रुक-रुककर जारी रिमझिम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत; कई जगह जलभराव
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 06 Sep 2026 09:37 AM IST
सार
आगरा में रविवार को सुबह से रिमझिम बारिश शुरू हो गई। इससे माैसम में ठंडक का भी अहसास हुआ। माैसम विभाग की ओर से आठ सितंबर तक बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं।
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विस्तार
आगरा में रविवार को सुबह से ही माैसम सुहाना हो गया। लोग नींद से जागे तो आसमान से रिमझिम बारिश होती मिली। इसके बाद भी रुक-रुक कर रिमझिम बारिश जारी रही। इससे माैसम में ठंडक का अहसास हुआ। वहीं, कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई।
आगरा में शनिवार को मौसम सुहाना रहा। बादल छाए रहने के साथ ही बूंदाबांदी भी होती रही। इससे पारा कम हुआ। मौसम विभाग ने आठ सितंबर तक बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी के संभावना व्यक्त की है। शुक्रवार को कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी से न्यूनतम पारा 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि शनिवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार को भी बौछार पड़ने की संभावना है।
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आगरा में शनिवार को मौसम सुहाना रहा। बादल छाए रहने के साथ ही बूंदाबांदी भी होती रही। इससे पारा कम हुआ। मौसम विभाग ने आठ सितंबर तक बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी के संभावना व्यक्त की है। शुक्रवार को कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी से न्यूनतम पारा 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि शनिवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार को भी बौछार पड़ने की संभावना है।
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