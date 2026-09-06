आगरा में दो सड़कों के नाम बदले: ग्रांड परेड मार्ग बना शत्रुजीत रोड, अकबर रोड में भी बदलाव; कैंट बोर्ड का फैसला

बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर रजत त्यागी की अध्यक्षता में बैठक हुई। 4.50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इनमें छावनी क्षेत्र में तीन नालों की मरम्मत और निर्माण को मंजूर किया गया। इनमें कंपनी बाग, प्रतापपुरा और काछीपुरा में नाले बनाए जाएंगे। वहीं सरदार पटेल पार्क के सामने वाली सड़क, अजमेर रोड, होटल क्लार्क्स शिराज से ताज रोड, माल रोड से ताज रोड, फतेहपुर सीकरी रोड के हॉटमिक्स से निर्माण के प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में सीईओ दीपक मोहन आदि मौजूद रहे।

नए टॉयलेट बनेंगे और चमकेंगे स्कूल

विधायक डॉ. जीएस धर्मेश और छावनी बोर्ड सदस्य राजेश गोयल की मौजूदगी में बोर्ड ने पुराने टॉयलेट की मरम्मत और जर्जर हो चुके टॉयलेट ढहाकर नए बनाने के काम को मंजूरी दी। छावनी परिषद क्षेत्र में इंटरलॉकिंग टाइल्स से साइड पटरी और ताज रोड पर कोटा स्टोन से निर्माण किया जाएगा। छावनी परिषद के स्कूलों में मरम्मत कराने पर सहमति बनी है। बोर्ड ने परिषद कर्मचारियों के डीए के साथ एसीपी को मंजूरी दी है, जबकि पानी संकट देखते हुए बूस्टर पंप लगाने और टैंकर खरीदने का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया।



कौन हैं ले. जनरल टीएस ओबेराय

ले. जनरल टीएस ओबेराय भारतीय सेना में वर्ष 1946 में कमीशन हुए और पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन के रूप में वर्ष 1947-48 के भारत-पाक युद्ध में असाधारण वीरता के लिए चर्चित रहे। उन्हें वर्ष 1950 की गणतंत्र दिवस परेड में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वह 3 पैरा के कमांडो और पैराट्रूपर के रूप में रहे। भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद वह वर्ष 1985 से 1990 तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे।



इन सड़कों के बदल चुके नाम

छावनी क्षेत्र में पांच महीने पहले टक्कर रोड को शस्त्र मार्ग, स्कॉट रोड को मेजर सुधीर वालिया रोड, मुनरॉय रोड को नरसिम्हा मार्ग, औलिया रोड को छत्रपति शिवाजी मार्ग, हेस्टिंग रोड को अर्जुन मार्ग, विटवर्थ रोड को कर्ण रोड, आर्मस्ट्रांग स्ट्रीट को न्याय मार्ग, मेटकॉफ रोड को फील्ड मार्शल करिअप्पा रोड, ड्रमंड रोड को सूर्य पथ, लॉरेंस रोड को शौर्य पथ और बूचरी रोड को ब्रिगेडियर पीके घोष मार्ग के नाम पर बदला जा चुका है।



