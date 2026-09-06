आगरा में बदमाशों से मुठभेड़: एक के पैर में लगी गोली, दो शातिर गिरफ्तार; आभूषण और नकदी बरामद

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एसीपी शमसाबाद राजीव रंजन ने बताया कि शनिवार रात करीब 11:30 बजे फतेहाबाद-शमशाबाद मार्ग पर लगातार हो रही लूट की घटनाओं को लेकर थाना फतेहाबाद, डौकी पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान शमसाबाद की ओर से बिना नंबर की अपाचे बाइक पर दो संदिग्ध आते दिखाई दिए।पुलिस टीम ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और बाइक लेकर हुसैनपुर गांव की ओर भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा करते हुए बदमाशों की घेराबंदी कर ली। इस दौरान बदमाशों ने दोबारा पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकेश निवासी फकीरे की मढ़ैया, थाना बलरई, जिला इटावा के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। वहीं उसके साथी सनी उर्फ लुक्का निवासी बबूल खाना बमुरियाई, थाना निबोहरा, जिला आगरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया।पुलिस ने दोनों के कब्जे से दो तमंचे, कारतूस, लूट में प्रयुक्त अपाचे बाइक और लूटे गए सोने-चांदी के आभूषण व नकदी बरामद की। घायल विकेश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर लूट की अन्य घटनाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है। मुठभेड़ के दौरान प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद विनोद कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष डौकी सुमित कुमार शर्मा, एसओजी प्रभारी रजत शर्मा, सर्विलांस प्रभारी सचिन तोमर समेत पुलिस फोर्स मौजूद रहा।