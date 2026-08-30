{"_id":"6a940550a51906a04a0f031d","slug":"video-body-of-woman-found-near-mevli-dam-identity-unknown-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मेवली बांध किनारे मिला महिला का मिला शव, पहचान नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के जगनेर थाना क्षेत्र के गांव मेवली स्थित बांध के किनारे शनिवार को एक महिला का शव मिला। दोपहर करीब एक बजे ग्रामीणों ने बांध के किनारे करीब 40 वर्षीय महिला का शव देखा, तो पुलिस को सूचना दी। जगनेर प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला के शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने के प्रयास किए, लेकिन गांव व आसपास के लोग पहचान नहीं कर सके। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस के अनुसार, महिला गहरे काले रंग का सलवार पहने हुए है। दोनों पैरों में काला धागा बंधा है। दोनों हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहने हुई है। पुलिस ने बताया शव कई दिन पुराना लग रहा है।

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