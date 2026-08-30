{"_id":"6a941305ad1e92cdd1061d34","slug":"video-body-found-in-yamuna-police-working-to-identify-it-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: यमुना में मिला सड़ा-गला शव, शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के यमुना किनारे इंसानियत को झकझोर देने वाला दृश्य सामने आया। एत्माद्दौला क्षेत्र के फाउंड्री नगर (विद्यापुरम) यमुना किनारे में करीब 15 से 20 दिन पुराना युवक का सड़ा-गला शव पड़ा था। कुत्ते शव को नोच रहे थे। शनिवार दोपहर पूजा सामग्री विसर्जित करने पहुंचे युवक कुत्तों को भगाकर पुलिस को सूचना दी। शव की हालत इतनी खराब थी कि मौके पर पहचान करना मुश्किल हो गया। भगवती बाग निवासी ओम कुमार मिश्रा ने बताया कि वह दोपहर करीब एक बजे यमुना किनारे पूजा का सामान विसर्जित करने पहुंचे थे। नाले में उन्हें शव दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो कुत्ते शव को नोच रहे थे। शव करीब 15 से 20 दिन पुराना बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने आशंका जताई कि युवक की हत्या कर शव कई दिन पहले यमुना में फेंका गया है। एसीपी छत्ता का कहना है शव को पोस्टमार्टम के भिजवाया गया है।। उसकी शिनाख्त की पहचान की जा रही है। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगी।

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