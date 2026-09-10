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VIDEO: टहलते समय बैंककर्मी का आईफोन लूटा, पुलिस ने लुटेरों को पकड़ा; मोबाइल बरामद
आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में टहलने निकले बैंककर्मी का आईफोन छीनकर बाइक सवार दो बदमाश भाग गए। शास्त्रीपुरम निवासी देवेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। देवेश कुमार ने बताया कि 24 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे घटना हुई। वह चर्चित चौराहे पर टहलने गए थे। मोबाइल पर बात करते समय एकता मॉल के पास पीछे से बाइक पर आए दो लोगों ने उनका आईफोन झपट्टा मारकर छीन लिया। व्यस्तता के चलते वह तत्काल थाने नहीं पहुंच सके। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि लुटेरों को पकड़ लिया है। मोबाइल भी बरामद कर लिया है।
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