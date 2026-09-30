{"_id":"6abd5482912ab2efff07ee96","slug":"video-auto-rickshaw-crashes-into-crane-from-behind-four-injured-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: क्रेन में पीछे से घुसा ऑटो, चार घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग पर नगला लोहिया के पास मंगलवार दोपहर क्रेन को बैक करते समय पीछे से सवारियों से भरा ऑटो क्रेन में घुस गया। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे नगला लोहिया के पास चालक क्रेन को पीछे की ओर कर रहा था। इसी दौरान फतेहाबाद की ओर जा रहा सवारियों से भरा ऑटो क्रेन में पीछे से जा घुसा। टक्कर लगते ही ऑटो में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में राजेंद्र पुत्र मायाराम निवासी मुराबल, फतेहाबाद, मान सिंह पुत्र बलराम तथा कृष्णा पत्नी मान सिंह निवासी महाराजपुर,अंकुर गुप्ता निवासी फिरोजाबाद घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया पुलिस ने क्रेन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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