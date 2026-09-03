फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Audit of five buildings at SN Medical College completed roofs plaster and walls found to be in dilapidated state

VIDEO: एसएन मेडिकल काॅलेज में पांच भवनों का ऑडिट पूरा, छत-प्लास्टर और दीवारें मिलीं जर्जर

Thu, 03 Sep 2026 08:11 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:11 PM IST
Audit of five buildings at SN Medical College completed roofs plaster and walls found to be in dilapidated state
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के पांच पुराने भवनों का ऑडिट कार्य पूरा हो गया है। ऑडिट में इनकी छतें, प्लास्टर और दीवारें जर्जर पाई गई हैं। कई जगह प्लास्टर उखड़ा मिला और सरिया में जंग भी लगी मिली। इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है, जिसके बाद जल्द ही हाईटेक तरीके से मरम्मत कार्य शुरू होगा। हाल ही में बाल रोग विभाग की छत से प्लास्टर गिरने की घटना हुई थी। इसके अगले दिन इमरजेंसी में भर्ती खंदारी निवासी आमिर रिजवी के 10 साल के बेटे उमेर की मौत हो गई। सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मौत का कारण प्लास्टर गिरना बताया। हालांकि, कॉलेज प्राचार्य ने मौत की वजह गंभीर निमोनिया और जन्मजात बीमारी बताई। इस घटना के बाद इमरजेंसी, मेडिसिन विभाग, एकेडमिक ब्लॉक, ओपीडी कॉम्पलेक्स-दो और बाल रोग विभाग के ऑडिट के लिए पांच सदस्यीय टीम बनाई गई। इसमें उप प्राचार्य डॉ. टीपी सिंह, डॉ. मनीष बंसल, डॉ. गजेंद्र विक्रम सिंह और लोक निर्माण विभाग के दो इंजीनियर शामिल थे। टीम ने सप्ताह भर इन पांचों भवनों का सर्वे किया, जिसमें सीलन और सीवेज सिस्टम में कमी भी मिली। सबसे ज्यादा जर्जर स्थिति बाल रोग विभाग की इमारत की पाई गई। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। संभावना है कि जल्द ही इसके लिए बजट मंजूर होने के साथ मरम्मत कार्य शुरू हो जाएगा। यह तकनीक विशेषज्ञों की निगरानी में होगा। उधर, एसएन मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल एंड एलाइड स्पेशियलिटी ब्लॉक, घड़ी वाली इमारत, बाल रोग और एकेडमिक ब्लॉक की मरम्मत का कार्य पहले से चल रहा है। इन कार्यों के लिए बजट पहले ही मंजूर हो चुका है। नए बजट से पुरानी पांचों जर्जर भवनों की मरम्मत और रंगाई-पुताई भी कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

शिमला: जन्माष्टमी से पहले लोअर बाजार में उमड़ी भीड़, लड्डू गोपाल की ड्रेस खरीदने पहुंचीं महिलाएं

shimla lower bazaar janmashtami laddu gopal dress shopping
Shimla
03 Sep 2026

ऊना के डीएवी स्कूल में नन्हे बच्चों ने राधा-कृष्ण बन मनाया जन्माष्टमी उत्सव

dav school una janmashtami celebration radha krishna dahi handi
Una
03 Sep 2026

सियासत: स्वाभिमान रैली, मंच पर पहुंचे जयंत चौधरी तो नारों से गूंजा पंडाल; कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत

Jayant Chaudhary Receives Rousing Welcome at RLD’s Swabhiman Rally in Rampur Maniharan
Saharanpur
03 Sep 2026

रोहतक में उपाध्यक्ष के निरीक्षण में लचर मिली स्वास्थ्य व्यवस्थाएं

Healthcare facilities in Rohtak found to be in a dismal state during the Vice-Chairman's inspection.
Rohtak
03 Sep 2026

हथिनीकुंड बैराज हादसा: जींद की हांसी ब्रांच नहर में मिला सेना के जवान का शव, महाराष्ट्र निवासी आर्यन पाटिल की हुई पहचान

Hathnikund Barrage Incident: Body of Army soldier found in Jind's Hansi Branch Canal; identified as Aryan Patil from Maharashtra.
Jind
03 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: बसपा कार्यालय मे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में हुई पार्टी की ऑल इंडिया बैठक

VIDEO: बसपा कार्यालय मे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में हुई पार्टी की ऑल इंडिया बैठक
Lucknow
03 Sep 2026

VIDEO: घर घर राधा-कान्हा में बच्चों ने प्रस्तुत किए कार्यक्रम

VIDEO: घर घर राधा-कान्हा में बच्चों ने प्रस्तुत किए कार्यक्रम
Lucknow
03 Sep 2026
विज्ञापन

खैर में बच्ची की हालत बिगड़ी, हुई मौत, चाचा ने बताया यह

खैर में बच्ची की हालत बिगड़ी, हुई मौत, चाचा ने बताया यह
Aligarh
03 Sep 2026

VIDEO: राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

VIDEO: राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
Ayodhya
03 Sep 2026

VIDEO: अचानक बारिश से बदला रामनगरी का मौसम, नजर आए ऐसे नजारे

VIDEO: अचानक बारिश से बदला रामनगरी का मौसम, नजर आए ऐसे नजारे
Ayodhya
03 Sep 2026

VIDEO: बारिश ने रोका अंतिम संस्कार, चिता पर तिरपाल ताने एक घंटे तक खड़े रहे ग्रामीण

Rain Halts Cremation in Agra, Villagers Hold Tarpaulin Over Pyre for an Hour
Agra
03 Sep 2026

VIDEO: जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर मेला, बच्चों ने सजाईं श्रीकृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां

Krishna-Themed Fair Held in Kasganj on Eve of Janmashtami, Students Present Colourful Tableaux
Kasganj
03 Sep 2026

रोहतक में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 29वां दिन, नगर निगम के सभी गेट पर जड़े ताले, बाहर फेंका कचरा

29th day of the sanitation workers' strike in Rohtak; locks put on all Municipal Corporation gates, garbage dumped outside.
Rohtak
03 Sep 2026

कुरुक्षेत्र में भड़के सफाई कर्मचारी, बाजारों में नालों से निकलवाया कचरा वापस फेंका, टिप्पर भी रूके

Sanitation workers in Kurukshetra rose up in protest; they dumped back the waste removed from market drains and halted the tipper trucks.
Kurukshetra
03 Sep 2026

महिला का मिला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका- सीसीटीवी से की जा रही जांच

Woman's body found; suspected rape and murder – investigation underway using CCTV footage.
Gorakhpur
03 Sep 2026

दुबियारी पुल के पास खेत में महिला का शव, शिनाख्त का प्रयास जारी

Woman's body found in a field near Dubiyari Bridge; efforts to identify her are underway.
Gorakhpur
03 Sep 2026

अंकित बालियान हत्याकांड में नया सुराग, वारदात से एक घंटे पहले करनाल में खरीदा था सिम; शूटरों का CCTV फुटेज सामने

Ankit Balayan Murder Case: Shooters Bought SIM in Karnal an Hour Before Crime, CCTV Footage Surfaces
Shamli
03 Sep 2026

मुजफ्फरनगर में गंग नहर में गिरा पेंट से लदा डीसीएम, करीब 15 लाख का पेंट नहर में समाया; चालक और भाई ने कूदकर बचाई जान

Muzaffarnagar: Paint-Laden DCM Falls into Ganga Canal, Goods Worth ₹15 Lakh Lost; Two Escape Unhurt
Muzaffarnagar
03 Sep 2026

जयंत चौधरी आज रामपुर मनिहारान में भरेंगे हुंकार, गोचर कॉलेज मैदान में स्वाभिमान रैली को करेंगे संबोधित; जुट रही भीड़

Jayant Chaudhary to Address Swabhiman Rally in Rampur Maniharan Today
Saharanpur
03 Sep 2026

VIDEO: पेड़ पर लटका मिला दिव्यांग दुकानदार का शव

Disabled Shopkeeper Found Hanging from Tree, Police Begin Probe
Agra
03 Sep 2026

VIDEO: 9वीं का छात्र लापता, परिजन ने दी तहरीर

Class 9 Student Goes Missing, Family Files Police Complaint
Agra
03 Sep 2026

VIDEO: छेड़छाड़ का आरोप लगाकर दामाद ने ससुर पर बरसाए लाठी-डंडे

Son-in-Law Beats Father-in-Law with Sticks Over Harassment Allegation
Agra
03 Sep 2026

बरेली: जल जीवन मिशन की टंकी पर किच्छा नदी की कटान का खतरा, महज तीन मीटर बची दूरी

Jal Jeevan Mission water tank threatened by Kichha River erosion
Bareilly
03 Sep 2026

VIDEO: वॉक फॉर नेशन के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा

Grand Tricolour Rally Held in Etah Under ‘Walk for Nation’ Campaign
Etah
03 Sep 2026

बरेली: गोकशी का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

Accused of cow slaughter arrested in encounter
Bareilly
03 Sep 2026

VIDEO: घर के पीछे संदिग्ध लोग देखकर की फायरिंग

Villager Opens Fire After Spotting Suspected Men Behind House
Agra
03 Sep 2026

VIDEO: शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर अयोध्या एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर हुआ हंगामा

Commotion at Shahjahanpur railway station over boarding the Ayodhya Express
Shahjahanpur
03 Sep 2026

VIDEO: वैन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

FIR Registered Against Van Driver for Hitting Couple and Relative
Agra
03 Sep 2026

VIDEO: बिजली चोरी में आठ के खिलाफ प्राथमिकी

FIR Registered Against Eight for Electricity Theft
Agra
03 Sep 2026

VIDEO: गाली-गलौज के विरोध पर युवक को पीटा

Youth Assaulted After Objecting to Verbal Abuse
Agra
03 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed