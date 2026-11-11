{"_id":"6af4ae0e50c072038d038da6","slug":"video-at-ramlal-old-age-home-elderly-people-separated-from-their-blood-relations-celebrated-the-festival-by-applying-tilak-to-each-other-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बेटों ने छोड़ा साथ, वृद्धाश्रम में मिला भाई; भाईदूज पर छलका बुजुर्गों का प्यार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: बेटों ने छोड़ा साथ, वृद्धाश्रम में मिला भाई; भाईदूज पर छलका बुजुर्गों का प्यार
भाई दूज पर जहां घरों में बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही थीं, वहीं रामलाल वृद्धाश्रम में कुछ बुजुर्ग ऐसे भी थे, जिनके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। किसी के बेटे साथ नहीं हैं तो किसी को मां के जाने के बाद भाइयों का सहारा नहीं मिला। लेकिन इन बुजुर्गों ने अकेलेपन को त्योहार की खुशियों पर हावी नहीं होने दिया। यहां खून का रिश्ता न होने के बावजूद साथ रहने वाले बुजुर्गों ने एक-दूसरे को भाई-बहन मानकर तिलक लगाया और परिवार की कमी को पूरा करने की कोशिश की। जीवनी मंडी निवासी सावित्री अग्रवाल तीन साल से वृद्धाश्रम में रह रही हैं। उनके दो बेटे हैं, लेकिन परिवार में आपसी तालमेल नहीं होने के कारण उन्होंने घर से अलग रहने का फैसला किया। सावित्री बताती हैं कि दोनों बेटे अपने काम में व्यस्त हैं और परिवार में उनकी बात नहीं बनती। वृद्धाश्रम में उन्हें शास्त्रीपुरम निवासी हरिशंकर के रूप में बड़ा भाई मिल गया है। हरिशंकर अपनी पत्नी शांति देवी के साथ तीन साल से यहां रह रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों का सहारा नहीं मिला तो दोनों घर छोड़कर वृद्धाश्रम आ गए। उनकी एक बेटी मुंबई में रहती है, जिसका कभी फोन आता है तो कभी नहीं। ऐसे में सावित्री उन्हें अपनी बहन जैसी लगती हैं। सावित्री भी हरिशंकर में अपने बड़े भाई को देखती हैं। भाई दूज पर दोनों ने इसी रिश्ते को तिलक और मिठाई के साथ निभाया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।