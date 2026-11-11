यूपी: 'जहरीली' शराब पीने से तीन की मौत, चारपाई पर मिली तीनों की लाश; महाराष्ट्र से आए थे शादी में शामिल होने

स्कूल में बैठकर पी थी शराब

बताया गया कि गांव के महिपाल के बेटे लोकेंद्र का विवाह तय हुआ था। इसी खुशी में तीनों युवक एक बोतल शराब लेकर आए थे। उन्होंने गांव के स्कूल में बैठकर शराब पी थी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। शराब पीने के बाद तीनों युवक बाइक लेकर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें चक्कर आने लगे और वे गिर गए। पास में पड़ी एक चारपाई पर वे लेट गए थे।