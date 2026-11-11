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ताज की सुरक्षा में सेंध!: मस्जिद की छत पर पहुंचे विदेशी पर्यटक, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप; जांच शुरू

Wed, 11 Nov 2026 08:56 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 11 Nov 2026 08:56 PM IST
सार

ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। प्रतिबंधित और संवेदनशील क्षेत्र शाही मस्जिद की छत पर विदेशी पर्यटक के पहुंचने से सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी सवालों के घेरे में आ गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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Foreign tourist reaches roof of mosque at Taj mahal Security lapse
ताजमहल में प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचे विदेशी पर्यटक। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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विश्व धरोहर ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। ताजमहल के प्रतिबंधित और संवेदनशील क्षेत्र (शाही मस्जिद की छत) तक विदेशी पर्यटक के पहुंच जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। 
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सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक पर उर्स कमेटी के अध्यक्ष ताहिरउद्दीन ताहिर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि कड़े पहरे और सुरक्षा घेरे वाले प्रतिबंधित क्षेत्र तक कोई पर्यटक आखिर कैसे और किस प्रकार पहुंच गया। इस घटना ने सीआईएसएफ और एएसआई की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, जिससे दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा प्रश्नचिह्न लग गया है। अधिकारी इस मामले की जांच में जुट गए है।
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