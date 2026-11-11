यूपी: बसों का घंटों इंतजार, ट्रेनों में सीट के लिए मारामारी; भाई दूज पर बहनों के लिए सफर बना मुसीबत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बुधवार सुबह सेटेलाइट बस अड्डे पर अलीगढ़-हाथरस जाने वाली बस के परिचालक के आवाज लगाते ही यात्रियों की भीड़ टूट पड़ी। दरवाजे पर बैग लेकर सीट पाने की होड़ में धक्का-मुक्की होने लगी। थोड़ी देर में बस ठसाठस भर गई, लेकिन लोग इसके बाद भी चढ़ने को उतावले रहे। हरिद्वार और मेरठ जाने वाली बसों में भी यही हालात रहे। आईएसबीटी पर गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा, कानपुर, बरेली और लखनऊ जाने वालों की भीड़ उमड़ी। गुरुग्राम और नोएडा के लिए बसों का घंटों तक इंतजार करना पड़ा। ज्यादातर बसों में सवारियों ने खड़े होकर सफर किया। बस अड्डों के अलावा हाईवे पर भी यात्री बसों के इंतजार में खड़े रहे। कुछ लोग डग्गामार मालवाहक वाहनों में सफर करते नजर आए।दोपहर 1:30 बजे ईदगाह बस अड्डे पर भरतपुर, धौलपुर, फतेहपुर सीकरी, जगनेर और खेरागढ़ जाने वाली बसों में भी सीट के लिए मारामारी रही। परिचालक के बस रवाना होने की आवाज लगाते ही यात्री चढ़ने को टूट पड़े। कुछ लोग खिड़कियों से भी अंदर घुसने का प्रयास करते दिखे। आईएसबीटी प्रभारी चंद्रहंस ने बताया कि जिन रूटों पर डिमांड आईं, वहां बसों को रवाना किया गया।आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर उत्कल एक्सप्रेस 35 मिनट देरी से पहुंची। ट्रेन रुकते ही चढ़ने वालों की भीड़ गेट पर जमा हो गई। दरवाजे पर यात्रियों के जमावड़े से अंदर बैठे लोग उतर नहीं पा रहे थे। धक्का देने के बाद रास्ता बना तो यात्री उतर सके। जगह नहीं मिलने पर कुछ दरवाजे पर खड़े हो गए तो कुछ शौचालय के पास और फर्श पर बैठकर सफर करने को मजबूर हुए। आगरा फोर्ट स्टेशन पर भी कमोबेश यही स्थिति रही। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को कोई दिक्कत न हो।