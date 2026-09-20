{"_id":"6aafc428e24d6dbc1200dd88","slug":"video-army-man-allegedly-threatened-over-opposition-to-installing-submersible-pump-in-lane-fir-filed-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: गली में सबमर्सिबल लगाने के विरोध पर फौजी को धमकाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के सदर क्षेत्र में गली के बीच सबमर्सिबल लगाने पर विवाद हो गया। एक पक्ष के फौजी ने पड़ोसी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। कुशकुंज नगर, चावली, सीओडी के पास रहने वाले विक्रम सिंह सेना में तैनात हैं। वह वर्तमान में असम में पोस्टेड हैं। वह छुट्टी पर घर आए हैं। उनका आरोप है कि पड़ोसी वीरी सिंह का बेटा आए दिन गाली-गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाता है। गली के बीच में सबमर्सिबल लगाने से उनके बुजुर्ग पिता को ठोकर लगी और वह बाइक से टकरा गए। विक्रम का आरोप है कि आरोपी पक्ष की महिलाएं भी झगड़ने लगीं और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। एसीपी सदर अमीषा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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