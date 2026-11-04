{"_id":"6aeb3c05a7bca94e0c0aadf3","slug":"video-agra-woman-become-thief-after-falling-into-debt-while-paying-for-daughter-in-law-medical-treatment-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"बहू के इलाज में कर्जदार हुई तो महिला बन गई शातिर चोर, 25 लाख के जेवर बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बहू के इलाज का कर्ज चुकाने के लिए एक महिला जुर्म की दुनिया में उतर आई और चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगी। थाना सदर बाजार पुलिस ने ज्वैलरी शोरूम में हुई चोरी की बड़ी घटना का खुलासा करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 25 लाख रुपये कीमत के सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए हैं।

... और पढ़ें