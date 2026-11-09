दिवाली 2026: दीपों से जगमगाया आगरा, रंग-बिरंगी रोशनी से सजा आसमान; आतिशबाजी से खिल उठा शहर

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ताजनगरी में दिवाली का उल्लास देखते ही बन रहा था। घरों को बंदनवारों, रंग-बिरंगी बिजली की झालरों और मनमोहक रंगोलियों से सजाया गया। शाम होते ही घरों और प्रतिष्ठानों में शुभ मुहूर्त में भगवान श्रीगणेश और महालक्ष्मी का पूजन किया गया। महालक्ष्मी के स्वागत के लिए पूरा शहर सज-धजकर तैयार था। शहर के गली-मोहल्ले, कॉलोनियां, बाजार और शोरूम सतरंगी रोशनी से जगमगा उठे। हर कोना फूलों की सुगंध से महक रहा था, और लोग मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने की प्रार्थना कर रहे थे।कान्हा की नगरी में भी दीपोत्सव पर्व की धूम रही। मुख्य मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया, और भक्तों ने मंदिरों में दीप दान कर अपनी आस्था व्यक्त की। यह पर्व आस्था और उमंग का संगम बनकर मनाया गया।पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, त्रेता युग में जब भगवान राम लंकापति रावण का वध कर 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे, तो उनके स्वागत में दीप जलाकर खुशियां मनाई गई थीं। इसी ऐतिहासिक प्रसंग की स्मृति में प्रति वर्ष कार्तिक अमावस्या को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर नगरवासी आनंदित थे और सामूहिक रूप से खुशियों का पर्व मना रहे थे।