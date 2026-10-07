{"_id":"6ac61a169ac86927190a7ee1","slug":"video-agra-man-shoots-woman-then-dies-by-suicide-woman-critical-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा ब्रेकिंग...पहले युवती पर चलाई गोली, फिर युवक ने खुद को मारी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के सदर क्षेत्र के रोहता में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने युवती को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक की पहचान अरुण कुमार के रूप में हुई है, जो इटौरा, मलपुरा का रहने वाला था और सैंया टोल पर काम करता था। युवती उससे मिलने एक कॉलोनी में आई थी, जहां उसकी एक सहेली भी मौजूद थी। इसी दौरान युवक ने युवती को गोली मार दी। इसके बाद, युवक ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

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