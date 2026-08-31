{"_id":"6a958b114cd34c1efe0e9197","slug":"video-500-metre-queue-of-vehicles-builds-up-on-expressway-after-raksha-bandhan-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रक्षाबंधन के बाद एक्सप्रेसवे पर लगी वाहनों की 500 मीटर लंबी कतार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के बाद लोगों के वापस लौटने और ड्यूटी पर जाने के चलते रविवार को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया। टोल प्लाजा-21 पर लखनऊ से आगरा जाने वाली सात लाइनों में करीब 500 मीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। वाहनों की संख्या बढ़ने से एक्सप्रेसवे पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। टोल पार करने में वाहन चालकों को करीब 10 से 15 मिनट का समय लगा। रविवार दोपहर करीब तीन बजे से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा-21 पर वाहनों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई। रक्षाबंधन के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से वापस लौट रहे थे। इसके अलावा छुट्टी समाप्त होने के बाद लोग ड्यूटी और काम पर जाने के लिए भी लौट रहे थे। इसके चलते लखनऊ से आगरा जाने वाली सातों लाइनों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण टोल प्लाजा से करीब 500 मीटर पहले तक वाहनों की कतार पहुंच गई। टोल पार करने के लिए वाहन चालकों को करीब 10 से 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान वाहन धीमी गति से चलते रहे। हालांकि टोल प्लाजा पर यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए कर्मचारी लगे रहे। बताया गया कि सामान्य दिनों में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा-21 से प्रतिदिन करीब 12 से 13 हजार वाहन गुजरते हैं। रक्षाबंधन के बाद रविवार को वापस लौटने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने से वाहनों का दबाव सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक रहा। शाम करीब आठ बजे तक वाहनों की संख्या सामान्य होने लगी और टोल प्लाजा पर यातायात पहले की तरह सुचारू हो गया।

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