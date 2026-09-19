VIDEO: युवक ने फंदा लगाकर दी जान

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आगरा के लोहामंडी क्षेत्र में राजनगर निवासी प्रशांत (27) ने बृहस्पतिवार रात करीब दो बजे फंदा लगाकर जान दे दी। जानकारी होने पर परिजन उसे गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या के कारणों की जानकारी नहीं हो सकी है। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परिजन ने कोई शिकायत नहीं की है।

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