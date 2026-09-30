VIDEO: चांदी ठगी के आरोपी जीजा-साले से मिले 10.34 लाख के पुराने नोट

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आगरा में कारोबारी से 10 किलो चांदी खरीद कर कागज की गड्डी थमाने वाले जीजा-साले को पुलिस ने पकड़ा तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आरोपियों की कार से 10.34 लाख रुपये के पुराने नोट (बंद हो चुके 500 के नोट) बरामद हुए हैं। पुलिस अब आरोपियों से इन नोटों के बारे में पूछताछ कर रही है। एसीपी हरीपर्वत बजरंग ने बताया कि इटावा निवासी इरशाद अली न्यू आगरा थाना क्षेत्र में जोया आर्नामेंट के नाम से फर्म संचालित करते हैं। इरशाद से गाजियाबाद के गोविंदपुरम निवासी अमन वर्मा और उसके साले सचिन वर्मा निवासी दिल्ली ने 10 किलो चांदी खरीदी थी। पूर्व में दोनों समय से रुपयों का भुगतान करते थे। इस बार 28 सितंबर को आरोपियों ने पांच सौ रुपयों की दो गड्डियां दीं। इरशाद ने भी उन्हें एक बार देखकर जेब में रख लिया। बाद में देखा तो गड्डियों में आगे-पीछे सिर्फ दो नोट लगे थे बाकी कागज थे। ठगी का एहसास होने पर इरशाद ने आरोपियों से बात की। उन्हें अपनी बातों में लगाकर फिर से आगरा बुलाया। इस पर आरोपी तैयार हो गए। उधर इरशाद ने थाना पुलिस को भी मामले की जानकारी दी। पहले से तैयार पुलिस ने दोनों आरोपियों को भगवान टॉकीज चौराहे से धर दबोचा। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की कार की तलाशी ली तो उसकी डिकी में 10.34 लाख रुपये के अप्रचलित 500 और 2000 के नोट बरामद हुए।

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