विधायक बने बिना सीएम बनने का फॉर्मूला! क्या फिर वही रणनीति अपनाएंगे अखिलेश?

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी दौरे के दौरान एक ऐसा बयान दिया है, जिसने चुनावी रणनीति को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिया है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में किसी एक सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर प्रचार के लिए उपलब्ध रहेंगे। आखिर अखिलेश यादव के इस फैसले के पीछे क्या है सियासी रणनीति? क्या वह खुद को एक सीट तक सीमित रखने के बजाय पूरे प्रदेश में पार्टी का चेहरा बनाना चाहते हैं? और इस फैसले के पीछे क्या हैं इसके दूरगामी राजनीतिक मायने? देखिए ये खास रिपोर्ट।



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