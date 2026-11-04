यूपी: राजभर बोले- अखिलेश यादव चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, हिम्मत है तो किसी एक सीट से लड़कर दिखाएं
uttar pradesh assembly election 2027: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश चुनाव से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें हार का डर है। राजभर ने तंज कसते हुए उन्हें रेडीमेड पार्टी का रेडीमेड शहजादा बताया और काशी जाकर दर्शन करने की नसीहत दी।
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कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ने की चर्चा है। नेता वह नहीं होता जो चुनाव से भागे। उनमें हिम्मत है तो किसी एक सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं।
राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव टोना-टोटका मानते हैं। बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बन जाना उनके लिए किसी टोना-टोटका से कम नहीं था। वह रेडीमेड पार्टी के रेडीमेड शहजादे होने के कारण मुख्यमंत्री बने थे। अब उन्हें लग रहा है कि चुनाव लड़ने पर हार तय है, इसलिए मैदान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने 10 साल पहले ही टोना-टोटका मानने वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। आज प्रदेश से भूत-प्रेत और टोना-टोटका सब खत्म कर दिए गए हैं। राजभर ने तंज कसा कि अखिलेश एक बार मुख्यमंत्री बन पाए हैं और आगे मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने अखिलेश को काशी जाकर बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करने की नसीहत भी दी।