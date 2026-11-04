यूपी: प्रदेश में खत्म हुआ चक्रवात का असर, इन जिलों में तेजी से लुढ़का रात का पारा; यहां रही सबसे ठंडी रात

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माैसम विभाग का कहना है कि दिन में धूप खिलेगी और अगले एक हफ्ते दिन के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है। हालांकि रात के तापमान में मामूली गिरावट क्रमश: जारी रहेगी। बुधवार को हरदोई, कानपुर, इटावा, मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत दस जिलों में रात का तापमान 18 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ।क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में थोड़ी और गिरावट आएगी और रातें और ठंडी होंगी।बुधवार को 26.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ फर्रुखाबाद में सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं 14 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ हरदोई में सबसे ठंडी रात रही।