यूपी: प्रदेश में खत्म हुआ चक्रवात का असर, इन जिलों में तेजी से लुढ़का रात का पारा; यहां रही सबसे ठंडी रात
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Wed, 04 Nov 2026 09:14 PM IST
सार
Weather in UP: यूपी में मौसम तेजी के साथ बदल रहा है। आने वाले दिनों में रात का पारा तेजी के साथ नीचे जाएगा। हरदोई में सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश में चक्रवात का असर पूरी तरह समाप्त हो चुका है और बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों अच्छी धूप खिली। तराई को छोड़कर बाकी जगहों से कोहरे का प्रकोप भी नहीं रहा।
माैसम विभाग का कहना है कि दिन में धूप खिलेगी और अगले एक हफ्ते दिन के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है। हालांकि रात के तापमान में मामूली गिरावट क्रमश: जारी रहेगी। बुधवार को हरदोई, कानपुर, इटावा, मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत दस जिलों में रात का तापमान 18 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में थोड़ी और गिरावट आएगी और रातें और ठंडी होंगी।
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बुधवार को 26.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ फर्रुखाबाद में सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं 14 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ हरदोई में सबसे ठंडी रात रही।
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माैसम विभाग का कहना है कि दिन में धूप खिलेगी और अगले एक हफ्ते दिन के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है। हालांकि रात के तापमान में मामूली गिरावट क्रमश: जारी रहेगी। बुधवार को हरदोई, कानपुर, इटावा, मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत दस जिलों में रात का तापमान 18 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में थोड़ी और गिरावट आएगी और रातें और ठंडी होंगी।
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बुधवार को 26.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ फर्रुखाबाद में सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं 14 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ हरदोई में सबसे ठंडी रात रही।