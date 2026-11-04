जुर्म की दुनिया में उतरी सास: बहू के इलाज में हुई कर्जदार, बन गई चोर; 25 लाख के जेवर बरामद; ऐसे पकड़ी गई

बहू के इलाज का कर्ज बना वजह

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि महिला की बहू के इलाज में काफी पैसा खर्च हो गया था, जिसके लिए उसने लोगों से उधार ले रखा था। कर्ज के दबाव और उसे चुकाने की मजबूरी में महिला ने चोरी का रास्ता चुन लिया। पुलिस ने उसके पास से सोने की 16 चूड़ियों समेत अन्य स्थानों से चुराए गए भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। थाना सदर बाजार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।