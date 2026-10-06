{"_id":"6ac4cde7ac1ff0bdf20a2265","slug":"video-video-rain-expected-for-eight-days-light-clouds-over-shimla-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: आठ दिन बरसेंगे बादल, शिमला में छाए हल्के बादल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार आठ दिन बारिश-बर्फबारी के आसार हैं। इस दाैरान कई भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। प्रदेश में आज देर शाम से माैसम के करवट बदलने के आसार हैं। राजधानी शिमला में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। सुहावने माैसम के बीच सैलानियों ने रिज व मालरोड की सैर की।

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