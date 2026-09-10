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शिमला: शूटिंग चैंपियनशिप में निशाने पर सटीकता और जीत का लक्ष्य, दूसरे दिन 110 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
लक्ष्य पर नजर, हाथों में सधी हुई पकड़ और निशाना साधते समय पूरी एकाग्रता। राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में चल रही अंतर महाविद्यालय शूटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्गत आयोजित तीन दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेशभर के महाविद्यालयों से पहुंचे निशानेबाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।
राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में 21 महाविद्यालयों के 110 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 66 छात्र और 44 छात्राएं शामिल हैं। दूसरे दिन विभिन्न शूटिंग स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने सटीक निशाना लगाने के साथ-साथ अपने धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा भी दी।
शूटिंग जैसे खेल में छोटी सी चूक भी परिणाम बदल सकती है। यही वजह रही कि दूसरे दिन मैदान में उतरे खिलाड़ियों ने हर शॉट से पहले पूरी एकाग्रता के साथ लक्ष्य साधा। खिलाड़ियों ने अनुशासन और धैर्य का परिचय देते हुए बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जोर लगाया।
आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं की भागीदारी उत्साहजनक बनी हुई है। अलग-अलग महाविद्यालयों के खिलाड़ियों के बीच मुकाबले भी लगातार कड़े होते जा रहे हैं।
तीन दिवसीय अंतर महाविद्यालय शूटिंग चैंपियनशिप का समापन समारोह शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न शूटिंग स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।
प्रतियोगिता के माध्यम से महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी माहौल में अनुभव हासिल करने का अवसर मिल रहा है। दूसरे दिन के मुकाबलों के बाद अब सभी की नजरें अंतिम दिन के प्रदर्शन और विजेताओं के नाम पर टिकी हैं।
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