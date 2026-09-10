Shimla News: गंज बाजार में मनाया जाएगा 16वां गणेश महोत्सव, 25 को होगा विसर्जन

संवाद न्यूज एजेंसीशिमला। राजधानी शिमला के गंज बाजार में गणपति सेवा मंडल की ओर से इस वर्ष 16वां गणेश महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव का शुभारंभ 14 सितंबर से होगा और 25 सितंबर को गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ इसका समापन किया जाएगा। 14 सितंबर को भगवान गणपति की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम सुबह 9:11 बजे से 10:44 बजे तक रहेगा। इसके बाद 11:02 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक मूर्ति स्थापना की विशेष पूजा होगी। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक नित्य पूजा और रात 8 से 9 बजे तक पूजा का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक भजन संकीर्तन होगा। 14 सितंबर को सुंदरकांड पाठ-रामनाम संकीर्तन मंडल न्यू शिमला, 15 सितंबर को कन्हैया रसिक मंडल ट्रस्ट (राधा जी), 16 सितंबर को बाबा बालकनाथ संकीर्तन मंडल (स्नेह एवं पार्टी), 17 सितंबर को ज्योति निशा भक्ति रस मंडल और 18 सितंबर को नामा संकीर्तन मंडली प्रस्तुति देगी। इसके अलावा 19 सितंबर को लक्ष्मी नारायण संकीर्तन मंडली, 20 सितंबर को कृष्णा संकीर्तन मंडल बालूगंज (गुप्ता परिवार), 21 सितंबर को भूमा निकेतन परिवार संजौली, 22 सितंबर को मंझोवरा संकीर्तन मंडल, 23 सितंबर को सुंदरकांड मंडली कुमसैली और 24 सितंबर को बाबा ख्वानंद संकीर्तन मंडल शिमला कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा।गणपति सेवा मंडल के प्रधान दीपक लाल सूद ने बताया कि गंज बाजार में महोत्सव के लिए पंडाल बनने का कार्य शुरू हो गया है। गणपति की प्रतिमा अंबाला से लाई जाएगी जो रविवार को शिमला पहुंच जाएगी। वहीं सोमवार को मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इन्होंने श्रद्धालुओं से महोत्सव में सपरिवार पहुंचने की अपील की है।