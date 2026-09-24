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शिमला: गेयटी थियेटर में बच्चों ने दिखाई कहानी कहने की कला, छोटा शिमला स्कूल के 40 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा
राजधानी के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में आयोजित कहानी वाचन कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा और कहानी कहने के हुनर से माहौल को खास बना दिया। कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला के 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
मंच पर पहुंचकर विद्यार्थियों ने अलग-अलग कहानियों का वाचन किया। इस दौरान छात्रा गुंजन और लक्ष्य सहित कई छात्र-छात्राओं ने कहानी सुनाकर अपनी प्रस्तुति दी।
कहानी वाचन के दौरान विद्यार्थियों ने मंच पर अपनी आवाज और प्रस्तुति के जरिए कहानियों को जीवंत करने का प्रयास किया। बच्चों के लिए यह कार्यक्रम अपनी प्रतिभा को सामने रखने के साथ-साथ मंच पर प्रस्तुति देने का भी अवसर रहा।
विद्यालय के 40 विद्यार्थियों की भागीदारी ने कार्यक्रम को खास बनाया। कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में भाषा, अभिव्यक्ति और मंच पर अपनी बात रखने का आत्मविश्वास विकसित करने का अवसर मिला।
कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार अनुराग पराशर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने बच्चों को कहानियां सुनाईं और कहानी की दुनिया से उनका परिचय कराया।
साहित्यकार की मौजूदगी ने कार्यक्रम को साहित्यिक रंग भी दिया। बच्चों ने कहानी वाचन के साथ साहित्य से जुड़े अनुभव भी हासिल किए।
कार्यक्रम में भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से सहायक निदेशक भाषा अनिल हारटा और जिला भाषा अधिकारी सरोजना नरवाल मौजूद रहीं।
कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों को मंच मिला और विद्यार्थियों ने कहानी वाचन के माध्यम से अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया।
गेयटी थियेटर जैसे ऐतिहासिक मंच पर कहानी वाचन करना विद्यार्थियों के लिए खास अनुभव रहा। कार्यक्रम ने बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साहित्य और कहानी कहने की कला से जुड़ने का अवसर दिया।
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