हिमाचल मौसम अपडेट: 26 सितंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के साथ आंधी-तूफान का येलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा, लेकिन अब बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 26 सितंबर को कई इलाकों में बारिश के साथ आंधी-तूफान और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है।

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24 सितंबर को जारी मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार 26 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी दौरान बिजली चमकने और आंधी-तूफान के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 27 सितंबर को मौसम के और सक्रिय होने के संकेत हैं। इस दिन कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही आंधी-तूफान और बिजली चमकने के दौरान तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस दिन के विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।इससे खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। तेज बारिश के दौरान सड़क पर फिसलन और स्थानीय स्तर पर भूस्खलन जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं, हालांकि जारी बुलेटिन में किसी विशेष सड़क के बंद होने की जानकारी नहीं दी गई है।