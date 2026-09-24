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हिमाचल मौसम अपडेट: 26 सितंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के साथ आंधी-तूफान का येलो अलर्ट

Thu, 24 Sep 2026 01:49 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 24 Sep 2026 01:49 PM IST
सार

Himachal Weather Alert: हिमाचल प्रदेश में 26 सितंबर से मौसम सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। 27 सितंबर को मौसम और ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है।

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मौसम अपडेट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा, लेकिन अब बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 26 सितंबर को कई इलाकों में बारिश के साथ आंधी-तूफान और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है।

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24 सितंबर को जारी मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार 26 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी दौरान बिजली चमकने और आंधी-तूफान के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
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27 सितंबर को बढ़ेगा बारिश का असर
मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 27 सितंबर को मौसम के और सक्रिय होने के संकेत हैं। इस दिन कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही आंधी-तूफान और बिजली चमकने के दौरान तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस दिन के विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 
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इससे खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। तेज बारिश के दौरान सड़क पर फिसलन और स्थानीय स्तर पर भूस्खलन जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं, हालांकि जारी बुलेटिन में किसी विशेष सड़क के बंद होने की जानकारी नहीं दी गई है।

अभी प्रदेश में मौसम शुष्क
मौसम विभाग के अनुसार 24 सितंबर को जारी रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोई महत्वपूर्ण बारिश दर्ज नहीं हुई। न्यूनतम तापमान में भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।

लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
आंधी-तूफान के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों और पानी वाली जगहों से दूरी रखना जरूरी है। तेज बारिश के दौरान पहाड़ी सड़कों पर यात्रा करने वाले लोगों को मौसम की स्थिति देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए।
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