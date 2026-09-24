राज्य चयन आयोग: साइकोलॉजी शिक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 68 उम्मीदवारों का चयन; 46 पद फिर भी रह गए खाली

स्कूल शिक्षा विभाग में साइकोलॉजी शिक्षकों की भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड-26031 के तहत 114 पदों पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद अंतिम रूप से 68 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

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आयोग के अनुसार साइकोलॉजी शिक्षकों के कुल 114 पद फिक्स मानदेय के आधार पर भरने थे। इन पदों के लिए कुल 91 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 77 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा के बाद 74 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था। इसके बाद 11 सितंबर को दस्तावेजों की जांच की गई और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 68 उम्मीदवार अंतिम रूप से चयनित किए गए।भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद सभी पद नहीं भरे जा सके। आयोग के अनुसार पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण 46 पद खाली रह गए हैं। खाली रह गए पदों में सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग के 9, सामान्य स्वतंत्रता सेनानी परिजन वर्ग का एक, ओबीसी के 10, ओबीसी बीपीएल के 4, एससी के 14, एससी बीपीएल के 4, एससी स्वतंत्रता सेनानी परिजन वर्ग का एक और एसटी वर्ग का एक पद शामिल है। इसके अलावा एसटी बीपीएल के 2 पद भी खाली रह गए।