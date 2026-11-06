{"_id":"6aed756530505763a80ac706","slug":"video-shimla-dhanteras-weekend-tourists-shopping-crowd-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"धनतेरस और वीकेंड पर शिमला में उमड़ा सैलानियों और खरीदारों का सैलाब, रिज मैदान-मालरोड पर रही रौनक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में धनतेरस और वीकेंड के चलते बाजारों से लेकर पर्यटन स्थलों तक रौनक देखने को मिली। शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजारों में पहुंचे। वहीं, वीकेंड मनाने शिमला आए पर्यटकों ने भी शहर की चहल-पहल बढ़ा दी। शहर के प्रमुख बाजारों में दिनभर खरीदारों की आवाजाही बनी रही। धनतेरस के मौके पर लोगों ने त्योहार से जुड़ी खरीदारी की। स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आए पर्यटकों की मौजूदगी से बाजारों में भीड़ और रौनक देखने को मिली। शिमला के प्रमुख पर्यटन स्थलों रिज मैदान और मालरोड पर भी दिनभर लोगों की आवाजाही बनी रही। पर्यटकों ने सुहावने मौसम और शहर के खूबसूरत नजारों का आनंद लिया। वीकेंड और त्योहार एक साथ होने से शहर में पर्यटकों की मौजूदगी ने पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा दिया। धनतेरस पर बाजारों में खरीदारी और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ से राजधानी का माहौल उत्सवमय नजर आया। होटल, पर्यटन और व्यापार से जुड़े कारोबारियों के लिए भी यह समय खास रहा।

... और पढ़ें