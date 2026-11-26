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संविधान दिवस पर शिमला में महिलाओं ने बुलंद की समानता की आवाज, सामाजिक न्याय जत्थे की शुरुआत
संविधान दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने राजधानी शिमला में सामाजिक न्याय जत्थे की शुरुआत की। रिज मैदान स्थित ओपन थिएटर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के जाने-माने कलाकार डॉ. प्रवीण जैरेट ने किया।
कार्यक्रम के दौरान समिति से जुड़ी महिलाओं ने संविधान दिवस और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित नारे लगाए। महिलाओं ने समानता, सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक न्याय के पक्ष में आवाज बुलंद की। नारों के माध्यम से समाज में महिलाओं के अधिकारों और बराबरी के महत्व का संदेश दिया गया।
समिति की इस पहल का उद्देश्य समाज में व्याप्त भेदभाव, असमानता और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना है। सामाजिक न्याय जत्थे के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सम्मान से जुड़े विषयों पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं ने समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों को प्रमुखता से उठाया। समिति की सदस्यों ने अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा के पक्ष में एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की।
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