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शिमला: एसडी स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा, आकर्षक मॉडल बने केंद्र
राजधानी के गंज बाजार स्थित एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वीरवार को वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने विज्ञान और तकनीक से जुड़े विभिन्न विषयों पर आधारित आकर्षक मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, रचनात्मकता और नई सोच के साथ विज्ञान के अलग-अलग विषयों पर मॉडल तैयार किए। प्रदर्शनी में प्रस्तुत मॉडलों के माध्यम से बच्चों ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और प्रयोगात्मक कौशल को सामने रखा।
स्कूल परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में विद्यार्थियों के बनाए मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। बच्चों ने अपनी कल्पनाशीलता और समझ के आधार पर विभिन्न विषयों को मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित किया।
प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी वैज्ञानिक सोच, नई कल्पनाओं और प्रयोगात्मक प्रतिभा को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इस आयोजन में बच्चों की मेहनत और रचनात्मकता देखने को मिली।
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