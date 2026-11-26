हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट शिमला में 26 नवंबर, 2026 को संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही संविधान के निर्माण में योगदान देने वाले संस्थापक सदस्यों के योगदान को याद किया गया।

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कार्यक्रम के दौरान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विकास भारद्वाज ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान का सम्मान करने और उसके प्रति निष्ठा बनाए रखने का संकल्प लिया।समारोह में रजिस्ट्रार (रूल्स, आईटी एवं भर्ती) नितिन कुमार, रजिस्ट्रार (न्यायिक) हरीश शर्मा, रजिस्ट्रार (प्रशासन, जीएडी एवं जेबी) अविनाश चंदर, केंद्रीय परियोजना समन्वयक निशांत वर्मा और रजिस्ट्रार (लेखा) राजेश शर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा रजिस्ट्रार (स्थापना) पूनम महाजन सहित हाईकोर्ट रजिस्ट्री के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के ऐतिहासिक अवसर को याद करना और संविधान निर्माताओं के योगदान को सम्मान देना रहा। इस दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान व्यक्त किया।