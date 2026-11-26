स्थानीय लोगों ने निर्माण कंपनी और ठेकेदारों पर पत्थरों के लालच में मनमाने ढंग से कटिंग करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कटिंग से निकलने वाले पत्थरों का निजी तौर पर बेचने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रभावित परिवार की परिजन स्नेह पुष्पा ने क्षेत्र में कथित गैरकानूनी ब्लास्टिंग की जांच करवाने की मांग उठाई है। हालांकि, कटिंग और ब्लास्टिंग से जुड़े इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि की जानकारी सामने नहीं आई है।निर्माण कंपनी की कार्यप्रणाली से नाराज विधायक चंद्रशेखर प्रभावित परिवार के घर के बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने बताया कि कंपनी की ओर से परिवार को स्थायी मकान बनने तक हर महीने किराया दिया जाएगा। विधायक के अनुसार, मुआवजे से जुड़े मामले को कमेटी के समक्ष भेजने का निर्णय लिया गया है। परिवार को अब मुआवजे पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है।धर्मपुर और आसपास के क्षेत्रों में हाईवे निर्माण के दौरान हुए नुकसान से जुड़े 194 मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों पर अब संज्ञान लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है।