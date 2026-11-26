हिमाचल में कोहरे का अटैक: मंडी-हमीरपुर में 20 मीटर रह गई दृश्यता; ताबो में -6.1 डिग्री; रातें हो रहीं ठंडी
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला/धर्मशाला। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 26 Nov 2026 11:06 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में सुबह और शाम ठंड के साथ कोहरे का असर बढ़ रहा है। मंडी की बल्ह घाटी और हमीरपुर के कई क्षेत्रों में दृश्यता घटकर 20 से 30 मीटर रह गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 नवंबर तक जलाशयों के आसपास कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। ताबो में रात का तापमान माइनस 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश में सर्दी का असर लगातार बढ़ने लगा है। सुबह और शाम के समय मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने से लोगों को परेशानी हो रही है। मंडी और हमीरपुर जिले के कई इलाकों में दृश्यता घटकर 20 से 30 मीटर तक रह गई है। वहीं, जनजातीय क्षेत्र ताबो में रात का तापमान गिरकर माइनस 6.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मंडी जिले की बल्ह घाटी में सुंदरनगर से गुटकर तक सुबह करीब साढ़े नौ बजे तक धुंध छाई रही। हमीरपुर जिले के सुजानपुर, हमीरपुर और नादौन सहित कई क्षेत्रों में भी सुबह और शाम कोहरा पड़ रहा है। इससे खासकर वाहन चालकों को सतर्कता बरतने की जरूरत है।
29 नवंबर तक कोहरे का येलो अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 नवंबर तक जलाशयों के आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सुबह के समय दृश्यता कम रहने की संभावना है। हालांकि, प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस अवधि में मौसम शुष्क बना रहेगा।
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29 नवंबर तक कोहरे का येलो अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 नवंबर तक जलाशयों के आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सुबह के समय दृश्यता कम रहने की संभावना है। हालांकि, प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस अवधि में मौसम शुष्क बना रहेगा।
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दिन में धूप, फिर भी अधिकतम तापमान में गिरावट
बुधवार को प्रदेशभर में धूप खिली रही, लेकिन इसके बावजूद अधिकतम तापमान में एक से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। शिमला और पांवटा साहिब को छोड़कर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। ऊना और बिलासपुर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा भुंतर में 25.4, मंडी में 23.4 और कांगड़ा में 23.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ।
ताबो में माइनस 6.1 डिग्री पहुंचा रात का पारा
प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा। कुकुमसेरी में माइनस 3.7 और केलांग में माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वहीं, सुंदरनगर, सोलन, मनाली और कल्पा सहित कई क्षेत्रों में रात का पारा पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सुबह और शाम की ठंड के साथ कोहरे ने प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ा दिया है।
बुधवार को प्रदेशभर में धूप खिली रही, लेकिन इसके बावजूद अधिकतम तापमान में एक से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। शिमला और पांवटा साहिब को छोड़कर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। ऊना और बिलासपुर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा भुंतर में 25.4, मंडी में 23.4 और कांगड़ा में 23.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ।
ताबो में माइनस 6.1 डिग्री पहुंचा रात का पारा
प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा। कुकुमसेरी में माइनस 3.7 और केलांग में माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वहीं, सुंदरनगर, सोलन, मनाली और कल्पा सहित कई क्षेत्रों में रात का पारा पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सुबह और शाम की ठंड के साथ कोहरे ने प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ा दिया है।
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प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान
|स्थान
|अधिकतम तापमान
|ऊना
|27.0°C
|बिलासपुर
|27.0°C
|भुंतर
|25.4°C
|मंडी
|23.4°C
|कांगड़ा
|23.3°C
|धर्मशाला
|23.0°C
|चंबा
|22.8°C
|सोलन
|22.5°C
|नाहन
|21.0°C
|शिमला
|20.0°C
|मनाली
|19.2°C
|कल्पा
|17.5°C
|ताबो
|10.7°C
प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान
|स्थान
|न्यूनतम तापमान
|ताबो
|-6.1°C
|कुकुमसेरी
|-3.7°C
|केलांग
|-1.2°C
|बजौरा
|1.6°C
|भुंतर
|2.2°C
|सेऊबाग
|3.2°C
|सुंदरनगर
|3.7°C
|सोलन
|3.8°C
|मनाली
|4.6°C
|कल्पा
|4.8°C
|मंडी
|4.9°C
|बिलासपुर
|7.0°C
|कांगड़ा
|7.5°C
|ऊना
|7.9°C
|धर्मशाला
|9.4°C
|शिमला
|10.2°C