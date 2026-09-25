{"_id":"6ab6606f7683444412068edf","slug":"video-shamal-aayashha-a-thhakara-vathaya-paravanae-bl-naugdha-parakashhanae-sa-raga-ka-aasana-sa-lgata-ha-pata-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: आयुष अधिकारी वैद्य प्रवीण बोले- नाड़ी परीक्षण से रोग का आसानी से लगता है पता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर रिज मैदान पर तीन दिवसीय प्रदर्शनी का समापन हो गया। विभाग की ओर से इस दौरान विभाग प्रकार की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं लोगों की जांच भी आयुष चिकित्सकों ने की। प्रदर्शनी के दौरान लोगों ने नाड़ी परीक्षण करवाकर रोगों की जानकारी भी ली। इस दौरान जिला आयुष अधिकारी रिकांगपिओ वैद्य प्रवीण ने बताया कि नाड़ी परीक्षण सबसे प्राचीण विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति के शरीर में बीमारियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वात, पित्त कफ के संतुलन और असंतुलन की स्थिति की पूर्ण जानकारी विधि से की जाती है।

... और पढ़ें