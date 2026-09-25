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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Shimla: cm Sukhvinder Sukhu arrived at IGMC for a routine checkup following his visit to Solan.

शिमला: सोलन दाैरे के बाद रूटीन चेकअप के लिए आईजीएमसी पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू

Fri, 25 Sep 2026 08:45 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 25 Sep 2026 08:45 PM IST
सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू जिला सोलन और सिरमौर के दौरे के बाद शुक्रवार को जांच करवाने के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) पहुंचे। 

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Shimla: cm Sukhvinder Sukhu arrived at IGMC for a routine checkup following his visit to Solan.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू जिला सोलन और सिरमौर के दौरे के बाद शुक्रवार को जांच करवाने के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डी-ब्लॉक में एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद मुख्यमंत्री वापस चले गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों और कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की।

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हिमाचल के हितों से समझौता नहीं, भाजपा ने प्रदेश को लूटा: सीएम
 मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने अधिकारों और हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। सराहां में वामन द्वादशी मेले के समापन समारोह में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा जब-जब सत्ता में रही, उसने प्रदेश के हितों और संपत्ति की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती थी कि किशाऊ परियोजना से सिरमौर और प्रदेश को लाभ मिले। सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने किशाऊ परियोजना की विद्युत लागत वहन करने पर सहमति जताई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने कहा कि जिन राज्यों को पानी की जरूरत है, परियोजना की लागत भी उन्हीं राज्यों को उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया समझौते से प्रदेश के करीब 3,000 करोड़ रुपये बचेंगे। उन्होंने कहा कि क्लास-3 पेंशनरों का पूरा बकाया चुका दिया गया है और डीए की शेष किस्तों का भुगतान उचित समय पर किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री गंगूराम मुसाफिर ने कहा कि सरकार को करीब 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 10 हजार करोड़ रुपये की कर्मचारी देनदारियां विरासत में मिली थीं। 

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