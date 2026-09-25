हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड: डीएलएड की 739 रिक्त सीटों के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) की रिक्त पड़ी 739 सीटों को भरने के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग 28 सितंबर को होगी। बोर्ड प्रबंधन ने काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध सभी दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ने के निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थियों को वेबसाइट से बायोडाटा फार्म डाउनलोड कर उसे भरकर साथ लाना होगा। इसके अतिरिक्त सभी मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र, हिमाचली बोनाफाइड और आरक्षित श्रेणी से संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रतियां व सत्यापित छायाप्रतियां लाना अनिवार्य रहेगा।

विज्ञापन