मफलर से शॉल तक, जानें पारंपरिक वस्त्रों के दाम

मेले में अन्य मफलरों की कीमत 1500 से 29 हजार रुपये तक है। एक डिजाइन वाली शॉल 6 हजार से 16 हजार रुपये और तीन डिजाइन वाली शॉल 12 हजार से 15 हजार रुपये तक उपलब्ध है। वहीं, लिंगचा 28 हजार रुपये तक बिक रहा है। पट्टी की कीमत 3 हजार रुपये और महिलाओं के स्टॉल की कीमत 600 से 4 हजार रुपये तक है।



ऊन की सफाई से बुनाई तक हाथों से तैयार होते हैं वस्त्र

मेले में आई कारोबारी सुनीता ने बताया कि किन्नौरी वस्त्रों की खासियत केवल इनके आकर्षक डिजाइन नहीं, बल्कि इन्हें तैयार करने में लगने वाली मेहनत भी है। भेड़-बकरियों की ऊन को साफ करने से लेकर पिंजाई, कताई, रंगाई और करघे पर बुनाई तक की पूरी प्रक्रिया हाथों से की जाती है। उन्होंने बताया कि पारंपरिक डिजाइन तैयार करने में कारीगरों को कई दिन से लेकर सप्ताहों तक मेहनत करनी पड़ती है। इसी श्रम और बारीक कारीगरी के कारण इनकी कीमत मशीनों से बने कपड़ों की तुलना में अधिक होती है।



किन्नौर की सांस्कृतिक विरासत को मिल रहा बाजार

किन्नौरी वस्त्र अपनी गुणवत्ता, पारंपरिक डिजाइन और बारीक कारीगरी के कारण अलग पहचान रखते हैं। लवी मेले में इनकी मांग से स्थानीय कारोबारियों और हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को बाजार मिल रहा है। मेले के माध्यम से किन्नौर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पीढ़ियों से चली आ रही बुनाई कला को भी लोगों तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। पारंपरिक ऊनी वस्त्रों के स्टॉल इस कला और स्थानीय हुनर को करीब से जानने का माध्यम बन रहे हैं।