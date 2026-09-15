फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Politics: Jairam Thakur says the CM should express gratitude to the PM, Home Minister, and BJP govt for the Ki

राजनीति: जयराम ठाकुर बोले- किशाऊ बांध के लिए पीएम, गृह मंत्री और भाजपा सरकारों का आभार जताएं सीएम

Tue, 15 Sep 2026 08:05 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 15 Sep 2026 08:05 PM IST
सार

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी पीठ थपथपाने के बजाय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आभार जताएं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पूर्व भाजपा सरकार पर बेवजह दोषारोपण कर रहे हैं। 

विज्ञापन
Politics: Jairam Thakur says the CM should express gratitude to the PM, Home Minister, and BJP govt for the Ki
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

किशाऊ बांध परियोजना को लेकर समझौता ज्ञापन पर संबंधित राज्यों के हस्ताक्षर के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों की सरकारों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों की सहमति से अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना के धरातल पर उतरने का रास्ता साफ हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी पीठ थपथपाने के बजाय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आभार जताएं।

विज्ञापन


उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पूर्व भाजपा सरकार पर बेवजह दोषारोपण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में केंद्र ने परियोजना को आगे बढ़ाने की पहल की थी, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने हिस्से को लेकर सहमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में सत्ता परिवर्तन के बाद परियोजना को लेकर परिस्थितियां अनुकूल हुईं और समझौता संभव हो सका। उन्होंने बताया कि मौजूदा सहमति के अनुसार दिल्ली परियोजना का 75 फीसदी खर्च, जबकि राजस्थान 25 फीसदी खर्च वहन करेगा।
विज्ञापन


जयराम ने कहा कि पांच साल पहले किशाऊ परियोजना की अनुमानित लागत करीब 11,500 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर लगभग 15,000 करोड़ रुपये पहुंच गई है। उनका दावा है कि राजनीतिक मतभेदों के कारण परियोजना में देरी हुई और इसकी लागत भी बढ़ी। जयराम ने कहा कि यदि दिल्ली और राजस्थान में पहले ही भाजपा की सरकारें होतीं तो किशाऊ परियोजना काफी आगे बढ़ चुकी होती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों तथा संबंधित राज्यों की सकारात्मक सहमति से हिमाचल के हितों को ध्यान में रखते हुए परियोजना आगे बढ़ी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed