हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पदों के रिक्त होने से जनता को सूचना के अधिकार के तहत अपील दायर करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने यह आदेश कुलदीप महरोल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए। वहीं प्रदेश सरकार ने अदालत को सूचित किया कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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