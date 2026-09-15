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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla: Pensions not credited to the accounts of over 700 Transport Corporation pensioners; slogans raised at

शिमला: परिवहन निगम के 700 से अधिक पेंशनरों के खातों में नहीं आई पेंशन, पुराना बस अड्डा में की नारेबाजी

Tue, 15 Sep 2026 07:19 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 15 Sep 2026 07:19 PM IST
सार

 प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) से सेवानिवृत्त हुए सात सौ से अधिक पेंशनरों के खातों में अब तक अगस्त माह की पेंशन जमा नहीं हुई है।

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Shimla: Pensions not credited to the accounts of over 700 Transport Corporation pensioners; slogans raised at
एचआरटीसी पेंशनरों ने किया प्रदर्शन। - फोटो : संवाद

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) से सेवानिवृत्त हुए सात सौ से अधिक पेंशनरों के खातों में अब तक अगस्त माह की पेंशन जमा नहीं हुई है। इससे गुस्साए पेंशनर्स ने पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन की शिमला इकाई के बैनर तले पुराना बस अड्डा में एकत्र होकर पेंशन का हर माह समय से भुगतान करने और देय देनदारियों का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इकाई के प्रधान मनोज गौतम, राज्य प्रधान देव राज ठाकुर और महासचिव राजेंद्र ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हुई संघ की बैठक में वित्तीय लाभ के आदेश दिए जाने के बावजूद निगम प्रबंधन जानबूझकर अदायगी करने में देरी कर रहा है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि सितंबर माह के 15 दिन बीत जाने के बावजूद निगम से सेवानिवृत्त हुए करीब 700 पेंशनर्स के खातों में अभी तक अगस्त माह की पेंशन नहीं डाली गई है। मुख्यमंत्री के साथ हुई संघ की बैठक में निगम प्रबंधन ने पेंशन भुगतान के लिए हर माह तीन करोड़ रुपये देने की बात स्वीकार की थी मगर निगम इस राशि को समय से जारी नहीं कर रहा है। इस कारण पेंशनर्स को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। सीएम के आश्वासन के बावजूद पेंशनर्स को तीन फीसदी डीए और नाइट ओवरटाइम का भुगतान भी निगम प्रबंधन ने अभी तक नहीं किया है। जनवरी 2026 के बाद जो कर्मचारी निगम की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी अभी तक पेंशन शुरू ही नहीं हो पाई है। ऐसे में इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अपने और अपने परिवार का पेट पालना तक मुश्किल हो गया है। संगठन ने इन पेंशनर्स की पेंशन जल्द-से-जल्द शुरू किए जाने की पुरजोर मांग उठाई है।
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24 सितंबर को नालागढ़ में होगी बैठक, आंदोलन की बनेगी रूपरेखा
देव राज ठाकुर ने बताया कि आगामी 24 सितंबर को संगठन की राज्य कार्यकारिणी की नालागढ़ में बैठक होगी। इसमें जून माह में स्थगित किए गए आंदोलन और मुख्यालय के घेराव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रदर्शन से पूर्व इकाई प्रधान मनोज गौतम की अध्यक्षता में हुई पेंशनर्स कल्याण संघ की बैठक में सभी लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सरकार से मांग उठाई गई कि देनदारियों का समय से भुगतान न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

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