{"_id":"6aed9d42a31ee1fdf80a6a4e","slug":"video-dhanteras-shopping-rush-shimla-lower-bazaar-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"धनतेरस पर शिमला के लोअर बाजार में उमड़ी भीड़, गहनों और बर्तनों की दुकानों पर रही रौनक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनतेरस के पावन पर्व पर राजधानी शिमला का लोअर बाजार शुक्रवार सुबह से ही खरीदारों की भीड़ से गुलजार नजर आया। दीपावली से पहले खरीदारी करने पहुंचे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह करीब 10 बजे से ही बाजार में ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो गई थी और दिन चढ़ने के साथ भीड़ बढ़ती चली गई। शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने की परंपरा के चलते लोगों ने अपनी पसंद का सामान खरीदने के लिए बाजार का रुख किया। कई लोग परिवार के साथ खरीदारी करने पहुंचे, जिससे बाजार में दिनभर चहल-पहल बनी रही। धनतेरस पर लोअर बाजार में सबसे अधिक भीड़ गहनों और बर्तनों की दुकानों पर देखने को मिली। सोने-चांदी के आभूषणों की दुकानों पर ग्राहक अपनी पसंद के गहने देखने और खरीदने में जुटे रहे। वहीं, बर्तनों की दुकानों पर भी लोगों की अच्छी-खासी भीड़ रही। दुकानों पर ग्राहकों की लगातार आवाजाही से दुकानदार भी उत्साहित नजर आए। दीपावली से पहले धनतेरस पर खरीदारी के इस उत्साह ने बाजार की रौनक बढ़ा दी। धनतेरस पर नई वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इसी मान्यता के चलते हर साल की तरह इस बार भी लोगों में खरीदारी को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। बाजार में सुबह से देर तक ग्राहकों की चहल-पहल बनी रही।

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