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रामपुर बुशहर: भालू ने महिला पर किया जानलेवा हमला, पालतू कुत्ते ने बचाई जान

Fri, 06 Nov 2026 07:22 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, डंसा (रामपुर बुशहर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, डंसा (रामपुर बुशहर)। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 06 Nov 2026 07:22 PM IST
सार

शिमला जिले के रामपुर बुशहर की नोगवैली में भालुओं के बढ़ते हमलों से ग्रामीणों में दहशत है। शुक्रवार सुबह नोगीधार के पास खेतों में काम करने गई एक महिला पर काले भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 

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Rampur Bushahr: Bear launches a life-threatening attack on a woman; pet dog saves her life
भालू ने महिला पर किया जानलेवा हमला। - फोटो : संवाद

विस्तार
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 हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर बुशहर की नोगवैली में भालुओं के बढ़ते हमलों से ग्रामीणों में दहशत है। शुक्रवार सुबह नोगीधार के पास खेतों में काम करने गई एक महिला पर काले भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला की पहचान शीतला देवी पत्नी शेर सिंह निवासी धार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शीतला देवी सुबह करीब आठ बजे गांव से कुछ दूर अपने खेत में काम करने गई थीं। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने महिला पर हमला कर दिया और उनकी टांगों को बुरी तरह नोच डाला। महिला के साथ मौजूद पालतू कुत्ते ने भालू पर हमला कर दिया, जिससे महिला की जान बच सकी।

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परिजन घायल महिला को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल रामपुर लेकर पहुंचे। पूर्व वार्ड पंच आत्मा राम ने घटना की जानकारी दी। गौरतलब है कि मंगलवार को बेसड़ी गांव के पास भी भालू ने एक भेड़पालक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल का आईजीएमसी में उपचार चल रहा है। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों का खेतों और जंगलों में जाना मुश्किल हो गया है। उधर, वन मंडल अधिकारी गुरु हर्ष ने बताया कि भालुओं के हमलों को देखते हुए वन विभाग सतर्क हो गया है। प्रभावित क्षेत्रों में 18 से 20 कर्मचारियों की टीम बनाकर गश्त शुरू कर दी गई है। बेसड़ी गांव के पास भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है, जबकि जगूनी गांव के पास भी पिंजरा स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अकेले खेतों और जंगलों में न जाने तथा एहतियात बरतने की अपील की। घायल महिला को विभाग की ओर से नियमानुसार राहत राशि प्रदान की जाएगी।

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