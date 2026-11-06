बीबीएमबी मामला: जयराम बोले- बीबीएमबी की जीत में सभी सरकारों का योगदान, राजनीति कर रहे सीएम सुक्खू

बीबीएमबी फैसले का श्रेय लेने की राजनीति बंद करें सुक्खू : रणधीर

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने बीबीएमबी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हित में आया यह फैसला किसी एक सरकार की उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्षों से किए गए सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री को इसका एकतरफा श्रेय लेने की राजनीति बंद करनी चाहिए। शुक्रवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में रणधीर शर्मा ने कहा कि बीबीएमबी का मामला वर्ष 1996 से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। इस दौरान प्रदेश की अलग-अलग सरकारों ने हिमाचल के अधिकारों की पैरवी की। तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार के प्रयासों से वर्ष 1990 में जलविद्युत परियोजनाओं में 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली का अधिकार मिला था। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी मामले में 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी का फैसला भी महत्वपूर्ण है। रणधीर शर्मा ने पीटरहॉफ अतिथिगृह को पीपीपी मोड पर देने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। साथ ही आपदा राहत राशि के इस्तेमाल पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने विभिन्न मदों में हजारों करोड़ रुपये की सहायता दी है। रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्रों के दौरों और घोषणाओं को राजनीतिक नाटक करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार के पास सड़कों की मरम्मत, एचआरटीसी बसों के टायर बदलने और विधायक निधि जारी करने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है तो नई घोषणाओं के लिए पैसा कहां से आएगा।