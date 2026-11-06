Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal High Court takes strict note: Buses will not be allowed to ply on the four-lane highway at Nauni

हिमाचल हाईकोर्ट का कड़ा संज्ञान: बिलासपुर के नौणी में बिना परमिट फोरलेन पर नहीं दौड़ेंगी बसें

Fri, 06 Nov 2026 07:43 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 06 Nov 2026 07:43 PM IST
सार

न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने आरटीओ और पुलिस अधीक्षक बिलासपुर प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि फोरलेन पर किसी भी निजी या सरकारी बस (एचआरटीसी, पंजाब, हरियाणा रोडवेज, सीटीयू) को तब तक चलने की अनुमति न दी जाए, जब तक कि उनके पास इसके लिए वैध रूट परमिट न हो। 

विज्ञापन
Himachal High Court takes strict note: Buses will not be allowed to ply on the four-lane highway at Nauni
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिला में नौणी से शुरू होने वाले फोरलेन पर बिना वैध परमिट के बसें चलाने के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने आरटीओ और पुलिस अधीक्षक बिलासपुर प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि फोरलेन पर किसी भी निजी या सरकारी बस (एचआरटीसी, पंजाब, हरियाणा रोडवेज, सीटीयू) को तब तक चलने की अनुमति न दी जाए, जब तक कि उनके पास इसके लिए वैध रूट परमिट न हो। जिन बसों का परमिट स्वारघाट और पुराने स्टेशनों से है, वे अनिवार्य रूप से उसी निर्धारित रूट से जाएं। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं की ओर से फोरलेन के लिए रूट बदलने के लिए दिए गए आवेदनों पर आरटीओ बिलासपुर सभी पक्षों और हितधारकों को सुनवाई का मौका देकर 4 सप्ताह के भीतर आदेश पारित करें।

विज्ञापन
Trending Videos

अदालत ने तारा देवी, रंजीत सिंह और अन्य निजी बस ऑपरेटरों की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता निजी बस ऑपरेटरों का आरोप था कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने 8 अक्तूबर 2026 को एक आदेश जारी कर उन्हें फोरलेन का उपयोग करने से रोक दिया था। उनका आरोप था कि प्रशासन पिक एंड चूज (भेदभावपूर्ण) नीति अपना रहा है, क्योंकि उनके साथ-साथ हिमाचल पथ परिवहन निगम, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा रोडवेज की बसों के पास भी फोरलेन का परमिट नहीं है, लेकिन उन्हें वहां चलने की छूट दी जा रही थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

याचिकाकर्ताओं के परमिट के अनुसार उन्हें स्वारघाट, गंभोलापुर, कल्लर और पंजपीरी के पुराने रास्ते से जाना अनिवार्य है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि नवंबर 2024 से सभी ऑपरेटर बिना परमिट के फोरलेन का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके कारण पुराने रूट के ग्रामीण बस सेवा से वंचित हो गए थे। ग्रामीणों ने इसकी ऑनलाइन शिकायत मुख्यमंत्री से की, जिसके बाद उपायुक्त बिलासपुर के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के चालान काटे गए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है और राज्य सरकार नियमों को लागू करने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed