हिमाचल हाईकोर्ट का कड़ा संज्ञान: बिलासपुर के नौणी में बिना परमिट फोरलेन पर नहीं दौड़ेंगी बसें

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिला में नौणी से शुरू होने वाले फोरलेन पर बिना वैध परमिट के बसें चलाने के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने आरटीओ और पुलिस अधीक्षक बिलासपुर प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि फोरलेन पर किसी भी निजी या सरकारी बस (एचआरटीसी, पंजाब, हरियाणा रोडवेज, सीटीयू) को तब तक चलने की अनुमति न दी जाए, जब तक कि उनके पास इसके लिए वैध रूट परमिट न हो। जिन बसों का परमिट स्वारघाट और पुराने स्टेशनों से है, वे अनिवार्य रूप से उसी निर्धारित रूट से जाएं। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं की ओर से फोरलेन के लिए रूट बदलने के लिए दिए गए आवेदनों पर आरटीओ बिलासपुर सभी पक्षों और हितधारकों को सुनवाई का मौका देकर 4 सप्ताह के भीतर आदेश पारित करें।

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