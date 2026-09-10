{"_id":"6aa288c8d6894db88d044ac0","slug":"video-bjp-captures-shimla-zila-parishad-bhopendra-sisodia-becomes-chairman-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: शिमला जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा, भोपेंद्र सिसोदिया बने चेयरमैन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद के चुनाव में भाजपा ने 26 साल बाद जिला परिषद की सत्ता अपने नाम कर ली है। अध्यक्ष पद पर भोपेंद्र सिसोदिया ने जीत दर्ज की, जबकि निर्दलीय सदस्य भरत सिंह क्लांटा वाइस चेयरमैन चुने गए। क्लांटा ने चुनाव में भाजपा को समर्थन दिया था। इसके बाद भाजपा ने उन्हें वाइस चेयरमैन पद के लिए समर्थन देकर जिला परिषद में सत्ता का समीकरण अपने पक्ष में कर लिया। अध्यक्ष पद के चुनाव में भोपेंद्र सिसोदिया को 13 वोट मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित सुरेंद्र रेटका को 10 मत प्राप्त हुए। इस दौरान दो मत रिजेक्ट हुए। 13 वोट के साथ सिसोदिया ने अध्यक्ष पद के लिए जरूरी बहुमत हासिल कर लिया और जीत दर्ज की। चाैपाल के तहत थरोच की कुताह पंचायत निवासी भोपेंद्र ने चंदलोग-नेरवा जिला परिषद वार्ड से अपने पहले ही चुनाव में जीत दर्ज की और अब उन्हें जिला परिषद अध्यक्षत की कमान साैंपी गई है।

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